Прогулочный батискаф у берегов Хургады начал опускаться под воду еще до завершения посадки пассажиров. Крушение произошло из-за ошибки экипажа, сообщила туристка по имени Регина Telegram-каналу Baza .

«Она не тонула, она просто погружалась в воду в момент, когда люди не погрузились в саму субмарину и не были задраены эти люки этой субмарины. То есть вся трагедия случилась из-за ошибки, по моему мнению, ошибки одного человека», — рассказала она.

Египтянин на погрузочном понтоне закричал, но экипаж внутри батискафа его, по словам Регины, не услышал. Когда стало ясно, что судно тонет, пассажиры вытолкнули наружу детей, затем поднялись сами.

Россиянка заявила, что они спасаться пришлось собственными силами, на понтоне не имелось никаких спасательных средств, даже жилетов. К субмарине подплыли проплывавшие мимо катера, медики ждали на берегу.

Ранее Генконсульство России сообщило, что крушение произошло в километре от побережья Хургады. На борту находились 45 туристов из России. Погибли, по предварительным данным, шесть человек.