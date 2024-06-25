Названы причины быстрого распространения пожара во Фрязине

Пожар в многоэтажном здании промзоны во Фрязине быстро распространялся из-за внутренней отделки, выполненной из горючих материалов, а также высоких потолков, панорамных окон и перепланировки. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Повлияла <…> большая пожарная нагрузка — количество горючего вещества на квадратный метр. <…> Отделка внутренняя из горючих материалов, много перепланировок.<…> Открывается панорамное остекление, поступает кислород, соответственно, огонь распространяется», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что речь шла о здании большой площади со сложной планировкой, в котором около 15 лет не было ремонта. Ситуацию усугубили взрывы. При этом спасатели «сделали все, что могли» и довольно быстро локализовали пожар, подчеркнул источник.

В результате ЧП погибли шесть человек. По одной из версий, пожар мог случиться из-за неисправной электропроводки.