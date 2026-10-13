Два человека погибли в ДТП с участием автобуса и легковушки под Екатеринбургом

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД .

Авария случилась на 64-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель «Хонды» выехал на встречку и столкнулся с частным автобусом «Ютонг».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля „Хонда“ от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — заявили в ГИБДД.

На место прибыли полицейские и следователи. По факту аварии назначили расследование.

Ранее ДТП с участием легковушки и маршрутки случилось в Волгограде. В результате двое детей и семеро взрослых получили травмы.