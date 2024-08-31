Среди пассажиров пропавшего на Камчатке Ми-8 оказался финдиректор РФС Замятин

Baza: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке находился финдиректор РФС Замятин

Фото: РИА «Новости»

Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной находились на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Судя по опубликованному списку пассажиров, который размещал Telegram-канал Mash, на борту вертолета был полный тезка сотрудника РФС.

Отец Замятина в комментарии Telegram-каналу Shot подтвердил, что сын с супругой отправились на отдых. После исчезновения вертолета он пытался связаться с ними, но безуспешно.

Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке в субботу, 31 августа во время полета к вулкану Вачкажец. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

Губернатор края Владимир Солодов заявил, что на поиски воздушного судна выдвинулись две группы спасателей. Он подчеркнул, что они идут по земле вдоль реки Быстрой, так как с воздуха организовать поисковую операцию невозможно из-за ухудшения погодных условий.

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