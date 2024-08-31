Поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 осложнил туман

Наземные группировки спасателей выдвинулись вдоль реки Быстрой для поиска пропавшего вертолета Ми-8 c пассажирами. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале .

Он пояснил, что сразу после сообщения об исчезновении воздушного судна территорию осмотрели с воздуха, но поиск результата не дал из-за низкой облачности.

«Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены в долине реки Быстрой, вдоль которой должен был двигаться вертолет», — заявил Солодов.

Губернатор добавил, что поиски продолжатся до тех пор, пока не появится угроза жизни спасателей из-за ухудшения погодных условий.

В пресс-службе краевого главка МЧС заявили, что не могут направить на поиски пропавшего вертолета авиацию из-за плотного тумана, который окутал полуостров.

Об исчезновении летевшего к камчатскому вулкану Вачкажец вертолете Ми-8 стало известно в субботу, 31 августа. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.