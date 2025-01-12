Напавшего на школу в Курске подростка отправили в СИЗО

Подростка, который напал на школу в Курске, отправили в СИЗО до 9 марта. Защите не удалось добиться домашнего ареста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 09.03.2025», — отметили в пресс-службе.

В ходатайстве защиты о домашнем аресте было отказано. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Курске 16-летний подросток в балаклаве попытался напасть на школу № 54. Парень вооружился молотком, ножами и жидкостью для розжига. Предварительная причина поступка — безответная любовь. Однако также появилось предположение, что подросток мог играть в суицидальную игру.

Против курского подростка-поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта». Ранее СК опубликовал видео допроса парня. Школьник рассказал, как совершил правонарушение.