Стала известна личность напавшего с молотком на школу в Курске подростка

Напавшим на школу № 54 в Курской области оказался 16-летний ученик другого учебного заведения. Как сообщил Telegram-канал Shot , предварительная причина опрометчивого поступка юноши — безответная любовь.

Раньше он учился в этой же школе, где и его возлюбленная, но сейчас ходит в другую — № 40. Однако девушка взаимными чувствами парню не отвечала. Почему ее должно было покорить нападение с молотком, школьник объяснить не может.

Однако, по данным Baza, за час до нападения он оставил запись на странице, в которой упоминалась организация, пропагандирующая массовые убийства и опасные игры среди подростков.

Напавший на школу подросток мог играть в суицидальную игру, отметил Telegram-канал.

«Сейчас следователи рассматривают такую версию. Задание напасть на школу он мог получить в этой игре», — сообщил источник Baza.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что подростка уже задержали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего

«Установлено, что 16-летний подросток разбил стекло входной двери школы № 54 Курска. Используя легковоспламеняющуюся жидкость, он пытался устроить возгорание на первом этаже учебного заведения», — рассказала она.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что парень ворвался в здание школы в шляпе, балаклаве и с молотком в руках.

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери», — написал он в своем Telegram-канале.

Убегая, он бросил у входа сумку с двумя ножами и бутылкой жидкости для розжига.

Ранее восьмиклассник устроил в школе поножовщину в школе Краснодара. Пострадали трое подростков: двое из них получили ножевые ранения, а еще один попал в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.