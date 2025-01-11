СК опубликовал видео допроса подростка-поджигателя из Курска

«Я ударил по лобовому стеклу машины, потом я оказался на территории школы. Я побежал к главному входу, там я разбил стекло и без проблем выбежал на улицу, покинул территорию школы», — рассказал 16-летний юноша.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта».

Утром 10 января подросток с молотком ворвался в школу, разбил входную дверь и выбежал на улицу. Охранник не смог остановить его. Убегая, школьник бросил сумку — в ней нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига.

Нападавшим оказался ученик курской школы № 40. Предварительная причина — безответная любовь. Однако следователи рассматривают еще одну версию — подросток мог играть в суицидальную игру. Задание напасть на школу он мог получить в ней.