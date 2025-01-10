Против курского подростка-поджигателя возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который пытался устроить поджог в школе в Курске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Курской области.

По версии следствия, парень утром 10 января разбил молотком стекла припаркованного у школы авто, а затем и стекло входной двери самого учебного заведения. После этого школьник скрылся.

«По предварительным данным, подросток планировал устроить возгорание. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

Следователи проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства случившегося. По какой именно статье возбудили уголовное дело, в пресс-службе не уточнили.

Ранее МВД опубликовало кадры с допросом подростка, а также видеозапись с камер наблюдения. Подозреваемый рассказал, что не учится в этой школе и не имеет к ней никаких претензий.