Напавший на школу в Курске подросток мог играть в суицидальную игру

Подросток, напавший на школу в Курске, мог играть в суицидальную игру. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Сейчас следователи рассматривают такую версию. Задание напасть на школу он мог получить в этой игре», — заявили авторы поста.

По их данным, за несколько минут до нападения юноша отправил свой «манифест» и «план на день» в школьный чат. Парень процитировал записи Романа Гизатулина, ранее напавшего на школу в Челябинске. Молодой человек поблагодарил террористов и добавил, что не сожалеет о содеянном. По его словам, он мечтал об этом с седьмого класса.

Утром 10 января 16-летний подросток ворвался в школу с молотком и разбил стекла. Также у него в рюкзаке нашли два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Молодого человека задержали сотрудники Росгвардии, на место случившегося прибыл врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.