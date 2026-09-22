Косатка чуть не утопила яхту с российской семьей в Европе

Российская семья путешествовала на 10-метровой парусной яхте Dufour 32 по Европе. В районе португальского Порту на судно напала косатка, серьезно повредив его, сообщил телеграм-канал Shot .

Морская хищница протаранила судно стоимостью 15 миллионов рублей, когда семья из Коломны с тремя детьми на борту направлялась из французского Ля-Рошеля в испанский Бильбао. Косатка несколько раз ударилась об яхту, сильно раскачав ее. Спустя какое-то время она уплыла.

Россиянам пришлось изменить планы и зайти в Порту для ремонта судна. В результате атаки косатки у яхты оказались повреждены перо руля, его крепление и киль. Кроме того, на корпусе судна появились глубокие вмятины. Ремонт продлится две недели и обойдется семье примерно в пять тысяч евро (около полумиллиона рублей).

Несколько лет назад косатка схватилась за якорный трос яхты и, потянув за него, столкнула ее с другим судном у острова Ванкувер.