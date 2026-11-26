На топливном терминале компании Bangchak в таиландской столице произошел взрыв. Об этом сообщила администрация района Бангна в Facebook*.

После взрыва начался пожар, жителям окрестных домов настоятельно рекомендовали немедленно эвакуироваться.

Позже власти проинформировали горожан о ликвидации возгорания.

«Пожар потушен, ситуация в целом нормализовалась», — отметили в сообщении.

Взрыв произошел в 14:51 по местному времени (10:51 по московскому). Пока неизвестна причина происшествия и были ли пострадавшие.

Ранее в Каире перевернулся грузовой автомобиль с нефтепродуктами. Погибли не менее 30 человек.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook, Instagram и Threads на территории Российской Федерации запрещена.