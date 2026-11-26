На нефтехранилище в столице Таиланда произошел взрыв
На топливном терминале компании Bangchak в таиландской столице произошел взрыв. Об этом сообщила администрация района Бангна в Facebook*.
После взрыва начался пожар, жителям окрестных домов настоятельно рекомендовали немедленно эвакуироваться.
Позже власти проинформировали горожан о ликвидации возгорания.
«Пожар потушен, ситуация в целом нормализовалась», — отметили в сообщении.
Взрыв произошел в 14:51 по местному времени (10:51 по московскому). Пока неизвестна причина происшествия и были ли пострадавшие.
Ранее в Каире перевернулся грузовой автомобиль с нефтепродуктами. Погибли не менее 30 человек.
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