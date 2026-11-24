В столице Вьетнама Ханое произошел взрыв. В результате погибли трое, сообщило местное издание VnExpress .

Из-за ЧП также пострадали шесть человек.

Взрыв прогремел в кафе на первом этаже. Здание обрушилось, повреждения получили соседние дома.

«Во вторник утром в Ханое в результате взрыва в двухэтажном здании, в котором располагался ресторан, специализирующийся на хотпоте, погибли три человека и шесть получили ранения», — отметило издание.

Помимо здания, в котором располагалось кафе, частично обрушился одноэтажный дом на улице Нгуен Ван Тует. Причины взрыва устанавливаются, на месте работают следователи и полиция. Жителей из соседних домов, признанных небезопасными, переселили.

Ранее взрыв прозвучал в пятиэтажке в селе Кулунда Алтайского края, разгорелся пожар. В результате погиб человек, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Из-за взрыва обрушились верхние этажи во втором подъезде.