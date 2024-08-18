На Камчатке начался активный афтершоковый процесс
Губернатор Солодов: у берегов Камчатки начался активный афтершоковый процесс
На Камчатке оценили вероятность сильного повторного подземного толчка после землетрясения как низкую. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Солодов.
«Землетрясение в семь баллов произошло на Камчатке. По сообщениям сейсмологов сейчас идет активный афтершоковый процесс, по оценкам ученых вероятность сильного толчка низкая», — написал глава региона.
Солодов добавил, что при появлении информации о последствиях землетрясения сразу сообщить экстренным службам.
Спасатели МЧС уже проверяют здания в Петропавловк-Камчатском городском округе, жители которого ощутили сильные подземные толчки магнитудой до семи баллов. Особое внимание уделят школам и учреждениям здравоохранения.
Само землетрясение зарегистрировали у берегов Камчатки. Это произошло за 108 километров от Петропавловска-Камчатского.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на северо-востоке Тайваня, очаг залегал на глубине девяти километров. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Неделю назад в Японии предсказали мегаземлетрясение, причем эксперты ожидали, что сила толчков достигнет девяти баллов.