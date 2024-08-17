На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировали у берегов Камчатки. Это произошло за 108 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщили на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Очаг сейсмособытия залегал на глубине шесть километров», — отметили в сообщении.

После этого произошло еще одно землетрясение в 116 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,7.

Почти месяц назад специалисты фиксировали землетрясение магнитудой 3,9 на Камчатке. Эпицентр подземных толчков располагался в 81 километре к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Также подземные толчки ощутили в четырех населенных пунктах на острове Сахалин. Землетрясение произошло в селах Огоньки, Таранай и райцентре Анива.