На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0

РАН: землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Камчатки

Фото: РИА «Новости»

Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировали у берегов Камчатки. Это произошло за 108 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщили на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

«Очаг сейсмособытия залегал на глубине шесть километров», — отметили в сообщении.

После этого произошло еще одно землетрясение в 116 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,7.

Почти месяц назад специалисты фиксировали землетрясение магнитудой 3,9 на Камчатке. Эпицентр подземных толчков располагался в 81 километре к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа.

Также подземные толчки ощутили в четырех населенных пунктах на острове Сахалин. Землетрясение произошло в селах Огоньки, Таранай и райцентре Анива.

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