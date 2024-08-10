Японии предсказали мегаземлетрясение магнитудой 9,0

Метеорологическое агентство Японии заявило о возможном мегаземлетрясении в разломе Нанкай. Такая вероятность сейчас выше, чем обычно, привела сообщение метеослужбы газета The Japan Times .

Это первое в истории Японии подобное предупреждение Метеорологического агентства. Оно указало, что сейчас вероятность мегаземлетрясения выше, чем обычно, но это не значит, что оно обязательно случится в ближайшее время. Японцам разослали предупреждение, что нужно делать в случае природного катаклизма, и отметили, что оно продлится в течение недели. Эксперты ожидают, что магнитуда составит 9,0.

Российский эксперт Петр Шебалин рассказал, что прогнозируемое землетрясение не нанесет ощутимый урон Приморскому краю и Сахалинской области. Эпицентр будет расположен слишком далеко от Дальнего Востока.