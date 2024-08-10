Японии предсказали мегаземлетрясение магнитудой 9,0

JT: метеослужба заявила о возможном мегаземлетрясении в разломе Нанкай в Японии

Фото: РИА «Новости»

Метеорологическое агентство Японии заявило о возможном мегаземлетрясении в разломе Нанкай. Такая вероятность сейчас выше, чем обычно, привела сообщение метеослужбы газета The Japan Times.

Это первое в истории Японии подобное предупреждение Метеорологического агентства. Оно указало, что сейчас вероятность мегаземлетрясения выше, чем обычно, но это не значит, что оно обязательно случится в ближайшее время. Японцам разослали предупреждение, что нужно делать в случае природного катаклизма, и отметили, что оно продлится в течение недели. Эксперты ожидают, что магнитуда составит 9,0.

Российский эксперт Петр Шебалин рассказал, что прогнозируемое землетрясение не нанесет ощутимый урон Приморскому краю и Сахалинской области. Эпицентр будет расположен слишком далеко от Дальнего Востока.

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает

Курская авантюра Украины. Мнения мировых СМИ

Паллиативные пациенты Подмосковья смогут получить медоборудование на дом

Юбилейная марка подмосковной парусной регаты оправится на МКС

Больше сказка, чем реальность. О чем новый российский сериал «Игры»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте