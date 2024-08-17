Спасатели начали проверять здания после мощного землетрясения на Камчатке

Жители Петропавловск-Камчатского городского округа почувствовали сильные подземные толчки, которые произошли в акватории Тихого океана. Спасатели проверят здания, которые могли пострадать при землетрясении, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Подземные толчки магнитудой 7,0 зарегистрировали в 07:10 (22:10 по московскому времени). Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 108 километрах к юго-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине шести километров.

Спасатели сообщили, что землетрясение силой от пяти до семи баллов почувствовали жители столицы региона, а также Вилючинского городского округа, Елизовского и Усть-Камчатского районов. Угрозы цунами, по данным МЧС, нет.

«Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания», — сообщила пресс-служба.

Камчатский филиал геофизической службы РАН четырежды зафиксировал четыре подземных толчка магнитудой от 4,6 до семи баллов, сообщила пресс-служба. Они произошло примерно в 96-120 километрах от Петропавловск-Камчатского. Местные жители вышли из домов и рассказали в соцсетях, что из-за землетрясения в некоторых квартирах обрушились люстры и телевизоры.

Мегаземлетрясение спрогнозировали в Японии. Мощность толчков в разломе Нанкай может достигнуть девяти баллов.