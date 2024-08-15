Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на северо-востоке Тайваня

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7 в северо-восточном округе Тайваня. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова.

Эпицентр подземных толчков находился вблизи северо-восточного побережья. Очаг залегал на глубине девяти километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Известно, что колебания ощутили жители некоторых домов в Тайбэе.

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