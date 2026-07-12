Спасатели достали легковой автомобиль из Невы

Спасатели выловили из Невы легковой автомобиль. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по городу Санкт-Петербургу.

Легковой автомобиль съехал в воду со спуска в районе дома № 17 по Университетской набережной. в субботу.

«Женщина водитель с помощью очевидцев выбралась на берег, от госпитализации она отказалась», — отметили в ведомстве.

В воскресенье сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью автокрана вытащили из реки утонувшее авто.

В Пермском крае в июне водолазе достали из реки Ирень машину с телом девушки. Автомобиль обнаружили на дне водоема около съезда с трассы Р-243.