Пермские водолазы достали из реки Ирень машину с телом девушки

Легковушку ВАЗ 2106 с телом погибшей девушки 1991 года рождения достали водолазы из реки Ирень в Пермском крае. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Сообщение о том, что на дне водоема около съезда с трассы Р-243 лежит автомобиль, поступило в дежурному в ночь на субботу, 20 июня.

Прибывшие на место спасатели после осмотра места вероятной аварии вызвали группу водолазов.

Когда машину вытащили на берег, в салоне нашли тело погибшей. Труп передали сотрудникам полиции.

В минувшую среду, 17 июня, в Таджикистане в реку Гянджа упал автомобиль главы Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота. Как сообщила пресс-служба МВД республики, водитель не справился с управлением во время движения и врезался в два столба и проволочное ограждение, потом машина рухнула в воду.