С Новоарбатского моста в Москву-реку упал мужчина

С Новоарбатского моста в реку Москву упал мужчина. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Мужчина оказался в воде на середине реки. С проходившего рядом электросудна тонущему сбросили круг, попытались вытащить его из воды.

Но, когда спасатели на катере прибыли и извлекли пострадавшего из воды, он был уже без сознания. На причале Киевский его передали врачам скорой помощи.

Ранее на Кубани женщина упала с моста вместе с пятилетним сыном. Их попытались спасти, но не смогли, оба погибли.

В апреле в Москве пять человек пострадали при падении автомобиля с моста в воду. ДТП произошло в районе Вешняков.