Из реки Алдан в Якутии достали тела двух пассажиров перевернувшейся лодки

Из реки Алдан извлекли тела двух мужчин, пропавших накануне после опрокидывания лодки. Об этом сообщила Служба спасения Республики Саха (Якутия).

Спасатели и сотрудники Госинспекции по маломерным судам нашли утонувших в районе села Угоян днем 10 июля, их тела вытащили и опознали. Спасатели продолжают поиски еще двоих. К месту поисков выдвинулся дополнительный экипаж спасателей и водолазы.

Лодка «Обь» с пятью пассажирами на борту опрокинулась на Алдане 9 июля. Один из мужчин смог доплыть до берега и спастись, четверых объявили пропавшими без вести.

В середине июня на реке Ясачной в Якутии перевернулась лодка. Утонули двое мужчин и собака.