В Хакасии заметили 10 медведей за ночь, двух ликвидировали

За ночь в городе Абаза в Хакасии заметили 10 медведей, двух ликвидировали. Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик .

Охотники дежурят в Абазе из-за угрозы выхода косолапых к городу.

«В городе видели 10 медведей, двух пришлось убить», — уточнил Бученик.

По его словам, основным очагом стали дачные общество, наиболее сложное из них — «Черемушки». Жителей призвали проявить внимательность и ограничить посещение дач.

Ранее вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал решать проблему выхода медведей не отстрелом, а повышением культуры обращения с дикой природой и ликвидацией свалок.