Тело упавшего за борт 49-летнего мужчины нашли в затоне реки Амур

Водолазы в Амурске нашли тело 49-летнего мужчины, который упал за борт судна и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Хабаровского края.

В затоне реки Амур член команды судна упал за борт, его поиски велись несколько дней. К коллегам мужчины и сотрудникам полиции присоединились спасатели из Комсомольска-на-Амуре.

Вечером 2 ноября водолазы обнаружили тело в районе ТЭЦ-1. Его подняли на поверхность и передали полиции.

Другого мужчину спасатели пытаются извлечь из притоки реки Хор в районе имени Лазо. У села Гвасюги 31 октября перевернулась лодка с двумя рыбаками. Тело одного из них нашли, останки второго не могут поднять из-за веток и сильного течения.

Ранее в Тихом океане спасли дрейфовавшего 41 день парня. Во время рыбалки у него сломался лодочный мотор.