Мотоциклисту, который насмерть сбил актрису Добромилову, продлили домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест мотоциклисту, который насмерть сбил актрису Добромилову. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Обвинение попросило продлить домашний арест Максиму Завирюхе на полгода. После этого заседание суда отложили.

Завирюха насмерть сбил пешехода в Москве в мае 2026-го. Фотограф и актриса Ксения Добромилова тогда вышла на дорогу и снимала мотоциклистов. Спасти пострадавшую не удалось: она скончалась в скорой.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Максим Завирюха признал вину, его отправили под домашний арест.

Ксения Добромилова приобрела широкую популярность после съемок в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».