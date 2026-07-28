Мотоциклисту, который насмерть сбил актрису Добромилову, продлили домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест мотоциклисту, который насмерть сбил актрису Добромилову. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обвинение попросило продлить домашний арест Максиму Завирюхе на полгода. После этого заседание суда отложили.
Завирюха насмерть сбил пешехода в Москве в мае 2026-го. Фотограф и актриса Ксения Добромилова тогда вышла на дорогу и снимала мотоциклистов. Спасти пострадавшую не удалось: она скончалась в скорой.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Максим Завирюха признал вину, его отправили под домашний арест.
Ксения Добромилова приобрела широкую популярность после съемок в клипе HammAli & Navai «Девочка-война».