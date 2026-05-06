Против сбившего насмерть Ксению Добромилову мотоциклиста завели дело

На мотоциклиста, который насмерть сбил фотографа и актрису Ксению Добромилову в Москве, завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Авария произошла 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Девушка вышла на проезжую часть и снимала мотоциклистов, когда один из них сбил ее. На место приехали три бригады скорой, но спасти пострадавшую не удалось — она скончалась в машине медиков.

Водитель от госпитализации отказался, его задержали полицейские. Собеседник 360.ru уточнил, что для Добромиловой такая съемка была привычной: она регулярно проводила фотодни, делая кадры байкеров на дорогах.

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть одного человека. Его задержали.

Ксения Добромилова работала фотографом, снималась в клипе HammAli & Navai «Девочка-война» и играла в Театре Луны. Рэпер Navai выразил соболезнования после ее гибели.