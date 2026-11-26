Вечером в среду в Москве из-за снегопада ожидаются девятибалльные пробки. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«По данным ЦОДД, сегодня после 17:00 загруженность дорог может вырасти до девяти баллов», — заявили в ведомстве.

Водителям рекомендовали выезжать до начала вечернего разъезда — до 17:00 или после 20:00. В остальной период по возможности лучше пересесть на общественный транспорт.

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, призвали избегать резких маневров и торможений, проявлять особенную внимательность на мостах, эстакадах и перекрестках, не пользоваться телефоном во время езды и заранее планировать маршрут с учетом дополнительного времени на поездку.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве будет облачно и ветрено. По его словам, снежный циклон покинул столицу и ушел на Урал.