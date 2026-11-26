Синоптик Леус: Москва осталась в тылу циклона, в городе пасмурно и ветрено

В четверг и пятницу в Москве будет облачно и ветрено, температура немного ниже нуля. Об этом сообщил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, засыпавшего регион снегом», — отметил метеоролог.

По его словам, атмосферный вихрь отошел в сторону Урала, а в центральных областях европейской части России погода будет по-прежнему ветреной, облачной с неустойчивыми прояснениями. Кое-где может пройти небольшой снег, на дорогах гололедица.

Температура в четверг 0…-2, по области 0…-4 градуса, в пятницу -3…-5. Атмосферное давление вырастет почти до нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее Леус сообщил, что больше всего снега в Подмосковье выпало в Кашире. Рекордсменом по высоте сугробов стал Можайск — здесь они поднялись до 20 сантиметров.