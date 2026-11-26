В четверг 26 ноября, с 09:00 до 21:00, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, возможна гололедица. Об этом предупредил дептранс Москвы в телеграм-канале .

«Не стойте и не паркуйтесь под неустойчивыми конструкциями и деревьями!» — призвали в департаменте.

Водителям напомнили правила безопасности: не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров и держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта. Также следует сохранять повышенную осторожность на мостах и эстакадах, где порывы ветра могут быть сильнее.

При резком ухудшении погодных условий автомобилистам посоветовали снизить скорость и при необходимости остановиться в безопасном месте.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что засыпавший Москву снегом циклон ушел на Урал. В его тыловой части по-прежнему ветрено и облачно, но сильного снегопада не будет.