В Москве в четверг, 26 ноября, ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду, а на отдельных участках дорог образуется гололедица. Об этом предупредило столичное управление МЧС .

Непогода продлится с 09:00 до 21:00. Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров. Также водителям советуют не парковаться возле деревьев.

Пешеходам следует держаться подальше от рекламных конструкций и неустойчивых сооружений. Взрослым рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут обратиться за помощью по телефонам 101 или 112.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что самый сильный снегопад в столице уже позади.