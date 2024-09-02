Момент столкновения автобуса с машинами в Кирове попал на видео

Появилось видео столкновения автобуса с легковушками в Кирове

Камеры видеонаблюдения и регистратор одного из авто засняли момент столкновения автобуса с машинами в Кирове. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как красный пассажирский автобус слетел с дороги и протаранил припаркованные легковушки. Затем транспортное средство врезалось в дерево.

До этого в распоряжении 360.ru появились кадры последствий аварии. На фото — покореженные от удара машины. Некоторые из них получили значительные повреждения. Полиция организовала проверку по факту случившегося. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров автобуса.

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