Момент столкновения автобуса с машинами в Кирове попал на видео
Появилось видео столкновения автобуса с легковушками в Кирове
Камеры видеонаблюдения и регистратор одного из авто засняли момент столкновения автобуса с машинами в Кирове. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На записи видно, как красный пассажирский автобус слетел с дороги и протаранил припаркованные легковушки. Затем транспортное средство врезалось в дерево.
До этого в распоряжении 360.ru появились кадры последствий аварии. На фото — покореженные от удара машины. Некоторые из них получили значительные повреждения. Полиция организовала проверку по факту случившегося. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров автобуса.
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