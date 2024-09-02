Автобус в Кирове протаранил 10 авто и врезался в дерево. Пострадали три человека

Видео 360.ru: в Кирове автобус протаранил 10 машин, три человека пострадали

Автобус протаранил 10 автомобилей в Кирове и врезался в дерево. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 360.ru.

На фото и видео запечатлели машины, получившие сильные повреждения в результате аварии. У некоторых авто полностью смяты бампера и капоты. Сам автобус влетел в сосну.

Полиция организовала проверку по факту ДТП. По данным правоохранителей, авария произошла на улице Павла Корчагина.

«В результате происшествия получил травмы водитель и два пассажира автобуса ЛИАЗ», — уточнили в кировской ГИБДД.

Вечером 1 сентября рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Москве. Пять человек получили травмы, еще один погиб. Врачи центра медицины катастроф эвакуировали одного пострадавшего на вертолете. В распоряжении 360.ru появилось видео с места аварии. Прокуратура взяла на контроль установление причины ДТП. По факту случившегося назначили проверку.