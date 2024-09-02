«Газель» столкнулась на МКАД с шестью машинами

Источник 360.ru: на МКАД грузовик столкнулся с шестью автомобилями

Фото: РИА «Новости»

Грузовой автомобиль «Газель» столкнулся с шестью легковушками в Можайском районе, на 54-м километре МКАД. В ДТП никто не пострадал. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, на месте ДТП не зафиксировали разлив топлива. Авария произошла на внутренней стороне МКАД.

По информации источника, в ДТП попали автомобиль каршеринга и такси.

Ранее крупная авария произошла в Кирове — на улице Павла Корчагина автобус ЛиАЗ врезался в 10 машин и влетел в дерево. В результате пострадали три человека. Автомобили получили сильные повреждения, у некоторых из них полностью смялись бампера и капоты. По данным региональной ГИБДД, травмы диагностировали у водителя и двух пассажиров автобуса.

Еще одно ДТП случилось в Москве 1 сентября. В Троицком административном округе фура Mercedes протаранила рейсовый автобус. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Всего в автобусе находились 26 пассажиров.

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