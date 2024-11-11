Момент обрушения строительного крана в Кызыле попал на видео

Ранее обрушился подъемник крана с рабочими на улице Ворошилова в Воронеже. Погибли двое строителей — монтажник и электромонтер. Еще один рабочий получил травмы. Спасатели сняли пострадавшего мужчину с высоты 18-го этажа.
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