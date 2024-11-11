Строительный кран рухнул в Кызыле, пострадал один человек

МЧС: один человек пострадал при обрушении строительного крана в Туве

На строительной площадке в Туве обрушился строительный кран. В результате ЧП крановщика заблокировало в кабине, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Кран рухнул в Кызыле, на Ангарском бульваре. На место ЧП прибыли спасатели, которые вытащили пострадавшего мужчину. Они передали его медикам. Из находящихся на стройке рабочих больше никто не пострадал.

Региональная прокуратура проведет проверку и установит причины и обстоятельства падения крана. Также ведомство даст оценку соблюдению федерального законодательства, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ранее строительный кран упал на Дунайском проспекте в Петербурге. Конструкция рухнула на дорожной развязке, неподалеку от бизнес-центра «Континент».