Подъемник крана с рабочими упал на стройке в Воронеже

Упавший подъемник башенного крана убил двух рабочих в Воронеже

Подъемная площадка башенного крана с рабочими сорвалась на стройке на улице Ворошилова в Воронеже. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, от полученных травм погибли два человека, еще двое получили травмы.

В ведомстве уточнили, что пострадавших забрали прибывшие врачи. Криминалисты приступили к проведению доследственной проверки, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что погибли двое рабочих, серьезные травмы получил только один человек.

«Ситуация осложнена тем, что пострадавший заблокирован на высоте 18-го этажа», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели сняли травмированного рабочего и передали его медикам. Сейчас продолжается работа по снятию с высоты тел погибших.

Издание «Новости Воронежа» со ссылкой на Государственную трудовую инспекцию сообщило, что двое рабочих погибли и один получил ранения при падении монтажной обоймы башенного крана. На месте погибли монтажник и электромонтер. В ведомстве добавили, что строительством высотного здания занимается ООО «Комплекскран».

В начале июля тело оператора нашли в кабине башенного крана на стройке в Москве. Погибшего рабочего с высоты в 90 метров сняли спасатели при помощи альпинистского снаряжения. По предварительным данным, причиной смерти крановщика стала передозировка наркотиков.