На хвосте самолета, упавшего в Казахстане, нашли странные отметины

Baza: на хвосте самолета, упавшего в Актау, нашли странные отверстия

В интернете расходятся видео, на которых видно, что на хвосте самолета, потерпевшего крушение в Актау, есть странные отверстия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По мнению авторов канала, отметины похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Ранее один из выживших пассажиров рассказал 360.ru, что слышал взрыв на борту перед катастрофой. Что именно взорвалось, он не знает.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» летел из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить смогли 29 человек.

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