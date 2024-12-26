Песков призвал не строить гипотез о крушении борта в Актау до окончания расследования

Не стоит выстраивать какие-либо гипотезы вокруг крушения борта Embraer 190 в Казахстане, пока не завершилось расследование. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Он посоветовал дождаться выводов следствия.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что расследованием ЧП сейчас занимаются консолидированные авиационные власти.

Самолет, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился в районе Актау 25 декабря. В Сети появились версии, что авиакатастрофа могла произойти из-за обстрела, так как на лайнере обнаружили странные отметины. Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал не делать преждевременных выводов и не верить спекуляциям и необоснованным заявлениям.