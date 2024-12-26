«Делать выводы рано». В Казахстане оценили заявления о якобы обстреле самолета

«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления — это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», — подчеркнул сенатор.

Так Ашимбаев прокомментировал появившиеся накануне в соцсетях и СМИ сообщения о повреждениях на хвостовой части упавшего в Актау самолета, напоминающих следы поражающих элементов.

Авиаэксперт Виктор Прядка ранее заявил, что отметины на корпусе Embraer 190 могут быть только от особых шариков, разлетающихся после взрыва ракеты или беспилотника на расстоянии около десяти метров.