Минэнерго опровергло данные о проблемах с топливом в Москве после пожара на НПЗ

Фото: РИА «Новости»

В Москве нет проблем с топливом, несмотря на пожар на столичном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что горючее оперативно транспортируют между регионами.

Возгорание на НПЗ в Капотне произошло утром 1 сентября. Пожар разгорелся из-за сбитого украинского беспилотника. Огонь вспыхнул в техническом помещении и охватил территорию в 40 квадратных метров.

МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. Очевидцы отметили, что слышали звуки взрыва. Огнеборцы локализовали пожар, угрозы для людей и функционирования завода не было. Позже специалисты МЧС полностью потушили возгорание.

ВСУ 1 сентября также пытались с помощью дронов атаковать Каширскую ГРЭС. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три БПЛА.

Источник 360.ru отмечал, что спасатели Москвы работают в усиленном режиме. На дополнительные дежурства на НПЗ они выезжают из разных столичных округов.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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