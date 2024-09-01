Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Три беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по Каширской ГРЭС в Московской области, разрушений и жертв нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Ночью в воскресенье, 1 сентября, была предпринята попытка атаки территории Каширской ГРЭС тремя беспилотниками. Разрушений и жертв нет, пожара не последовало», — написал он.

Шувалов добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы, подача электроснабжения не нарушена.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили два беспилотника в Курской области, три — в Тульской, более 10 — в Воронежской и 26 в Брянской. Также за ночь по пять дронов ликвидировали в Московской и Тверской областях.