Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Украинские БПЛА попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

Фото: РИА «Новости»

Три беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по Каширской ГРЭС в Московской области, разрушений и жертв нет. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

«Ночью в воскресенье, 1 сентября, была предпринята попытка атаки территории Каширской ГРЭС тремя беспилотниками. Разрушений и жертв нет, пожара не последовало», — написал он.

Шувалов добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы, подача электроснабжения не нарушена.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили два беспилотника в Курской области, три — в Тульской, более 10 — в Воронежской и 26 в Брянской. Также за ночь по пять дронов ликвидировали в Московской и Тверской областях.

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Belkin Alexey/news.ru

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