Меликов оценит ущерб от поджога синагоги Келе-Нумаз в Дербенте
Глава Дагестана Меликов осмотрел подожженную в Дербенте синагогу
Глава Дагестана Сергей Меликов оценит ущерб, который террористы нанесли синагоге Келе-Нумаз в Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
«В эти минуты Сергей Меликов осматривает синагогу Келе-Нумаз в Дербенте. Она накануне была подожжена террористами», — указали в сообщении.
Зданию более 200 лет, в 2009 году его полностью реконструировали.
Известно, что во второй пострадавшей синагоге 1914 года постройки сгорели свитки Торы. Половина здания выгорела полностью.
Личности пятерых причастных к нападению на синагоги и церкви Дагестана 23 июня уже установили. Боевиков ликвидировали.
Жертвами атак стали 15 правоохранителей и четверо мирных жителей, один из них — православный священник. По данным СМИ, террористы планировали нападения около месяца, а настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников был их первой и конкретной целью. В закрытом чате, где обсуждались детали операции, даже закрепили его фотографию.