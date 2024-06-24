Меликов оценит ущерб от поджога синагоги Келе-Нумаз в Дербенте

Глава Дагестана Меликов осмотрел подожженную в Дербенте синагогу

Глава Дагестана Сергей Меликов оценит ущерб, который террористы нанесли синагоге Келе-Нумаз в Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«В эти минуты Сергей Меликов осматривает синагогу Келе-Нумаз в Дербенте. Она накануне была подожжена террористами», — указали в сообщении.

Зданию более 200 лет, в 2009 году его полностью реконструировали.

Известно, что во второй пострадавшей синагоге 1914 года постройки сгорели свитки Торы. Половина здания выгорела полностью.

Личности пятерых причастных к нападению на синагоги и церкви Дагестана 23 июня уже установили. Боевиков ликвидировали.

Жертвами атак стали 15 правоохранителей и четверо мирных жителей, один из них — православный священник. По данным СМИ, террористы планировали нападения около месяца, а настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников был их первой и конкретной целью. В закрытом чате, где обсуждались детали операции, даже закрепили его фотографию.

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