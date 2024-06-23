Пожарных отозвали из горящей синагоги в Дербенте

ФЕОР: в горящей синагоге в Дербенте еще могут находиться террористы

Фото: Телеканал «360»

Пожарных отозвали из наполовину выгоревшей синагоги в Дербенте из-за опасений, что внутри остались террористы. Об этом глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин сообщил в Telegram-канале.

«Основной пожар в синагоге вроде потушили, половина выгорела совсем. Но большие очаги еще остались», — написал он.

Горин отметил, что пожарных попросили вернуться по домам и не выходить до особого распоряжения. На улицах вокруг синагоги продолжается стрельба.

По его словам, во время пожара сгорели свитки Торы. Площадь синагоги составляет 2500 квадратных метров. Боевики также подожгли синагогу в Махачкале — она сгорела.

Одной из жертв нападавших стал священник отец Николай. Также террористы расстреляли охранника церкви. В ходе теракта погибли пять полицейских. Сейчас в Дагестане действует план «Перехват».

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