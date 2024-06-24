Личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане установили

Правоохранители установили личности боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Пятерых из них уже ликвидировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», — говорится в заявлении.

Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается. Преступления квалифицировали по статьям о теракте, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также хищении оружия. На месте работают следователи регионального управления СК России, следователи-криминалисты и сотрудники судмедэкспертизы.

Предварительно, во время терактов, совершенных 23 июня, погибли 15 правоохранителей и четверо мирных жителей, в том числе православный священник.

Контртеррористическая операция в Дагестане завершилась. Угрозы жизни и здоровью граждан ликвидировали.

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