Нападение на Махачкалу и Дербент планировали около месяца

Shot: террористы планировали нападение на Махачкалу и Дербент с середины мая

Террористы, которые совершили атаки на Дербент и Махачкалу, планировали это примерно с середины мая. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его информации, в день нападения они координировали действия в закрытом чате, где состояли шесть человек. Первой и конкретной целью был настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы Николай Котельников. В чате закрепили его фотографию.

Террористические акты, совершенные 23 июня, унесли жизни 19 человек: 15 полицейских и четырех мирных жителей. Пятерых боевиков удалось ликвидировать. Правоохранители установили их личности. Расследование продолжается, следователи по-прежнему работают на месте. Силовики устанавливают личности других возможных причастных к преступлениям.

Контртеррористическая операция в Дагестане завершилась. Угрозу жизни и здоровью людей сняли. Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 24 июня.