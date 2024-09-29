Медпомощь потребовалась 29 пострадавшим в ДТП на Кубани

МВД: число пострадавших в ДТП на Кубани увеличилось до 29

В ДТП около станицы Старокорсунской пострадали 29 человек. Столкнувшийся с грузовиком автобус ехал из Краснодара в Ставрополь. Обстоятельства аварии раскрыла пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей. Установлено, что в ДТП погиб водитель фуры», — сообщили правоохранители.

На трассе Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края столкнулись грузовик MAN и автобус Yutong. Последний выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь. Все 49 пассажиров успели выйти из загоревшегося автобуса, никто из них не погиб.

Полиция начала проверку. По версии следствия, авария произошла из-за того, что водитель фуры — мужчина 1965 года рождения — выехал на встречную полосу.

Ранее муниципальный центр управления Краснодара сообщал о 25 пострадавших. В автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».