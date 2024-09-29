Названа возможная причина ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром

МВД: водитель грузовика мог выехать на встречную полосу под Краснодаром

Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель грузовика мог выехать на встречную полосу, где и столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Выезд водителя грузовика на встречную полосу мог стать причиной ДТП с рейсовым автобусом на Кубани», — заявили в региональном ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что впоследствии произошло  возгорание транспортных средств. Также установлено, что в  ДТП погиб водитель фуры, его личность выясняется.

Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Telegram / ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По последним данным, в результате аварии пострадали 25 человек, среди которых трое детей. Несовершеннолетние получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, ДТП произошло в районе станицы Старокосунской. На место аварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Губернатор уже поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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