Названа возможная причина ДТП с автобусом и фурой под Краснодаром

Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, ДТП произошло в районе станицы Старокосунской. На место аварии прибыли 12 бригад скорой помощи. Губернатор уже поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
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