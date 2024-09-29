В попавшем в ДТП на Кубани автобусе ехали гандбольские болельщики

В попавшем в ДТП под Краснодаром автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Да, предварительно», — сказал он.

По данным МВД, водитель грузовика мог выехать на встречную полосу, что и привело к столкновению с пассажирским автобусом. В результате ДТП травмы получили 25 человек, среди которых трое детей. Оперштаб Краснодарского края заявил о госпитализации девяти человек. Также сообщалось о гибели водителя большегруза.

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края. После столкновения возник пожар площадью 35 квадратных метров.