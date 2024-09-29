Стало известно состояние попавших в ДТП на Кубани детей

Оперштаб: в ДТП с автобусом на Кубани трое детей получили травмы средней тяжести

Пострадавших при столкновении грузовика с рейсовым автобусом в Краснодарском крае доставили в больницы. Среди них трое детей. Они получили травмы средней степени тяжести, сообщил оперштаб региона .

«Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести везут в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу», — сообщили власти.

К месту аварии съехались 12 бригад скорой помощи. Людям с травмами, не требующими госпитализации, медики помогут на месте.

Авария произошла в окрестностях станицы Старокорсунской. Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что по предварительной версии, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Произошел пожар площадью 35 квадратных метров, огонь полностью ликвидировали. Погиб водитель большегруза, его коллега получил травмы.