Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани превысило 20 человек

В аварии около станицы Старокорсунской в Краснодарском крае пострадали 25 человек. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.
«В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали», — сказано в сообщении.
Оперштаб Краснодарского края сообщил о госпитализации девяти человек и гибели одного — водителя большегруза. Остальные получили травмы, не требующие лечения в стационаре.
Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края. Грузовик, по информации МВД, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Разгорелся пожар площадью 35 квадратных метров.
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