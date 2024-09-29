Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани превысило 20 человек

В ДТП в Краснодарском крае пострадали 25 человек

В аварии около станицы Старокорсунской в Краснодарском крае пострадали 25 человек. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

«В автобусе на момент ДТП было 49 человек (болельщики гандбольной команды), 25 человек пострадали», — сказано в сообщении.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о госпитализации девяти человек и гибели одного — водителя большегруза. Остальные получили травмы, не требующие лечения в стационаре.

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края. Грузовик, по информации МВД, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом. Разгорелся пожар площадью 35 квадратных метров.